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СБУ спровокувала АрселорМіттал вивести з України 11 млрд грн – Dragon Capital

СБУ спровокувала АрселорМіттал вивести з України 11 млрд грн – Dragon Capital

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Корупція і відсутність верховенства права блокують приплив іноземних інвестицій в Україну. Про це в програмі "Фінансова грамотність" заявив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса, передає УНН.

За його словами, сьогодні Україна отримує катастрофічно мало іноземних інвестицій — у чотири рази менше, ніж Румунія, у 7 разів менше, ніж Хорватія і майже у 15 разів менше, ніж Естонія. Йдеться про іноземні інвестиції на душу населення, уточнив Фурса.

"Низьке відношення інвестицій до ВВП — бич української економіки. Інвестор обходить Україну стороною", - підкреслив він.

Так було не завжди, каже експерт, наводячи як приклад компанію "АрселорМіттал Кривий Ріг". У 2005 році відбувся чесний і прозорий конкурс з приватизації підприємства. Як наслідок бюджет отримав 4,8 млрд дол., а інвестори по всьому світу — сигнал про те, що їх тут чекають, нагадав Фурса.

"У 2005-2008 році ми мали найвищі показники відносини прямих іноземних інвестицій до ВВП", - каже експерт.

На початку 2019 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" планувала провести масштабну інвестиційну програму. Прибуток від неї хотіли направити на модернізацію підприємства.

Але через півроку "АрселорМіттал Кривий Ріг" прийняла протилежне рішення — вивести в якості дивідендів майже 11 млрд грн, каже експерт.

"Таким чином, Україна, замість зростання ВВП, отримає відтік капіталу на порівняну суму. І це — результат тиску СБУ", - підкреслив він.

Знову залучити інвесторів в Україну можна, вважає Фурса, шляхом "розгону" всіх правоохоронних органів, які "кошмарять" бізнес.

"Потрібно заборонити цим організаціям підходити до бізнесу на відстань гарматного пострілу. І створити з нуля під контролем наших кредиторів аналітичну службу фінансових розслідувань, куди так само на гарматний постріл не підпускати тих, хто звик "кошмарити бізнес", - резюмував він.

Нагадаємо, попри анонсовану домовленість між Президентом і представниками АрселорМіттал, 5 вересня на підприємство знову повернулася СБУ. В особі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, СБУ ініціювала чергову перевірку інспекторами ядерного регулювання.

Це ж управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спробувало раніше заслати Державну аудиторську службу на підприємство найбільшого виробника курятини в Україні - "Миронівський хлібопродукт". Однак, аудитори відмовилися це робити через відсутність правових підстав.

СБУ діє з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Водночас, прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає ліквідувати Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ з метою "остаточного відмежування правоохоронців та силовиків від бізнесу".

На тлі всього вищевикладеного Президент Зеленський закликає інвесторів вкладати в Україну, обіцяючи їм захист капіталів.

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