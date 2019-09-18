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СБУ спровоцировала АрселорМиттал вывести из Украины 11 млрд грн – Dragon Capital

СБУ спровоцировала АрселорМиттал вывести из Украины 11 млрд грн – Dragon Capital

Киев  •  УНН

 • 10544 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Коррупция и отсутствие верховенства права блокируют приток иностранных инвестиций в Украину. Об этом в программе "Финансовая грамотность" заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, передает УНН.

По его словам, сегодня Украина получает катастрофически мало иностранных инвестиций - в четыре раза меньше, чем Румыния, в 7 раз меньше, чем Хорватия и почти в 15 раз меньше, чем Эстония. Речь идет об иностранных инвестициях на душу населения, уточнил Фурса.

"Низкое отношение инвестиций к ВВП - бич украинской экономики. Инвестор обходит Украину стороной", - подчеркнул он.

Так было не всегда, говорит эксперт, приводя в качестве примера компанию "АрселорМиттал Кривой Рог". В 2005 году состоялся честный и прозрачный конкурс по приватизации предприятия. Как следствие бюджет получил 4,8 млрд дол., а инвесторы по всему миру - сигнал о том, что их тут ждут, напомнил Фурса.

"В 2005-2008 году мы имели самые высокие показатели отношения прямых иностранных инвестиций к ВВП", - говорит эксперт.

В начале 2019 года "АрселорМиттал Кривой Рог" планировала провести масштабную инвестиционную программу. Прибыль от нее хотели направить на модернизацию предприятия.

Но спустя полгода "АрселорМиттал Кривой Рог" приняла противоположное решение - вывести в качестве дивидендов почти 11 млрд грн, говорит эксперт.

"Таким образом, Украина, вместо роста ВВП, получит отток капитала на сопоставимую сумму. И это - результат давления СБУ", - подчеркнул он.

Вновь привлечь инвесторов в Украину можно, считает Фурса, путем "разгона" всех правоохранительных органов, которые "кошмарят" бизнес.

"Нужно запретить этим организациям подходить к бизнесу на расстояние пушечного выстрела. И создать с нуля под контролем наших кредиторов аналитическую службу финансовых расследований, куда так же на пушечный выстрел не подпускать тех, кто привык "кошмарить бизнес", - резюмировал он.

Напомним, несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями АрселорМиттал, 5 сентября на предприятие снова вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного регулирования.

Это же управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее сослать Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине - "Мироновский хлебопродукт". Однако, аудиторы отказались это делать из-за отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ с целью "окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса".

В фоне всего вышеизложенного Президент Зеленский призывает инвесторов вкладывать в Украину, обещая им защиту капиталов.

Украинские Национальные Новости

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