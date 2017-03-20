СБУ ще не прийняла рішення щодо учасниці Євробачення від РФ Ю.Самойлової
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Служба безпеки України ще не прийняла рішення щодо дозволу чи заборони в'їзду в Україну учасниці пісенного конкурсу "Євробачення-2017" від РФ Юлії Самойловій. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
"Поки ще приймається", - сказала О.Гітлянська, відповідаючи на запитання, чи прийняла СБУ рішення щодо дозволу чи заборони в'їзду в Україну учасниці Євробачення від РФ Ю.Самойловій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ю.Самойловій не надходила інформація про дозвіл на в'їзд в Україну.
Раніше у Росії повідомили, що на Євробаченні-2017 країну представить Юлія Самойлова.