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СБУ ще не прийняла рішення щодо учасниці Євробачення від РФ Ю.Самойлової

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Служба безпеки України ще не прийняла рішення щодо дозволу чи заборони в'їзду в Україну учасниці пісенного конкурсу "Євробачення-2017" від РФ Юлії Самойловій. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Поки ще приймається", - сказала О.Гітлянська, відповідаючи на запитання, чи прийняла СБУ рішення щодо дозволу чи заборони в'їзду в Україну учасниці Євробачення від РФ Ю.Самойловій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ю.Самойловій не надходила інформація про дозвіл на в'їзд в Україну.

Раніше у Росії повідомили, що на Євробаченні-2017 країну представить Юлія Самойлова.

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