СБУ ще не прийняла рішення щодо учасниці Євробачення від РФ Ю.Самойлової

"Поки ще приймається", - сказала О.Гітлянська, відповідаючи на запитання, чи прийняла СБУ рішення щодо дозволу чи заборони в'їзду в Україну учасниці Євробачення від РФ Ю.Самойловій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ю.Самойловій не надходила інформація про дозвіл на в'їзд в Україну.

Раніше у Росії повідомили, що на Євробаченні-2017 країну представить Юлія Самойлова.