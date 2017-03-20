СБУ еще не приняла решение относительно участницы Евровидения от РФ Ю.Самойловой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины еще не приняла решение о разрешении или запрете въезда в Украину участницы песенного конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Пока еще принимается", - сказала О.Гитлянська, отвечая на вопрос, приняла СБУ решение о разрешении или запрете въезда в Украину участницы Евровидения от РФ Ю.Самойловий.
Напомним, ранее сообщалось, что Ю.Самойловий не поступала информация о разрешении на въезд в Украину.
Ранее в России сообщили, что на Евровидении-2017 страну представит Юлия Самойлова.