СБУ еще не приняла решение относительно участницы Евровидения от РФ Ю.Самойловой

"Пока еще принимается", - сказала О.Гитлянська, отвечая на вопрос, приняла СБУ решение о разрешении или запрете въезда в Украину участницы Евровидения от РФ Ю.Самойловий.

Напомним, ранее сообщалось, что Ю.Самойловий не поступала информация о разрешении на въезд в Украину.

Ранее в России сообщили, что на Евровидении-2017 страну представит Юлия Самойлова.