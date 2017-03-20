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Актуальное
СБУ еще не приняла решение относительно участницы Евровидения от РФ Ю.Самойловой

СБУ еще не приняла решение относительно участницы Евровидения от РФ Ю.Самойловой

Киев • УНН

 • 16374 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины еще не приняла решение о разрешении или запрете въезда в Украину участницы песенного конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Пока еще принимается", - сказала О.Гитлянська, отвечая на вопрос, приняла СБУ решение о разрешении или запрете въезда в Украину участницы Евровидения от РФ Ю.Самойловий.

Напомним, ранее сообщалось, что Ю.Самойловий не поступала информация о разрешении на въезд в Украину.

Ранее в России сообщили, что на Евровидении-2017 страну представит Юлия Самойлова.

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