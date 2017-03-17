СБУ ще не прийняла рішення про заборону в'їзду співачці з РФ на Євробачення - В.Грицак

"Станом на цю хвилину рішення про заборону в’їзду співачки з Росії (Юлії Самойлоої - ред.) поки що не прийнято. У нас ще є багато часу до травня", - сказав він.

Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”.

Зазначимо, є дані, що Ю.Самойлова проводила концерти в окупованому Криму.