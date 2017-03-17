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СБУ ще не прийняла рішення про заборону в'їзду співачці з РФ на Євробачення - В.Грицак

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України поки що не прийняла рішення про заборону в'їзду російській співачці Юлії Самойловій на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017", фінал якого пройде у Києві в травні. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

"Станом на цю хвилину рішення про заборону в’їзду співачки з Росії (Юлії Самойлоої - ред.) поки що не прийнято. У нас ще є багато часу до травня", - сказав він.

Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”.

Зазначимо, є дані, що Ю.Самойлова проводила концерти в окупованому Криму.

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