СБУ еще не приняла решение о запрете въезда певице из РФ на Евровидение - В.Грицак

"По состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певице из России (Юлии Самойловой - ред.) пока не принято. У нас еще много времени до мая", - сказал он.

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".

Отметим, есть данные, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму.