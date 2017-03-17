СБУ еще не приняла решение о запрете въезда певице из РФ на Евровидение - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Служба безопасности Украины пока не приняла решение о запрете въезда российской певице Юлии Самойловой на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", финал которого пройдет в Киеве в мае. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певице из России (Юлии Самойловой - ред.) пока не принято. У нас еще много времени до мая", - сказал он.
Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".
Отметим, есть данные, что Ю.Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму.