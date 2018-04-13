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СБУ розпочала перевірку Савченко на поліграфі

СБУ розпочала перевірку Савченко на поліграфі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Слідчі Служби безпеки України розпочали перевірку заарештованого народного депутата Надії Савченко на так званому “детекторі брехні” — поліграфі. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві повідомив адвокат Савченко Олег Соловей, передає кореспондент УНН.

“Експертизу проводитимуть три фахівці, вона розпочалася о 10:15. Експерт сказала, що приблизно 5-6 годин експертиза буде проводитися. Ми заявили клопотання про надання всіх матеріалів з відеозаписом експертизи. Нас запевнили, що все це нам нададуть”, — сказав Соловей.

За його словами, сторона захисту попросила включити у запитання, які ставитимуться Савченко, питання від адвокатів.

“Так, ми ознайомлені з запитаннями. Ми наполягали на тому, щоб певна кількість запитань була від нас, і слідство пішло нам на зустріч”, — зазначив адвокат.

Як повідомляв УНН, 5 квітня Надія Савченко не пройшла судово-психологічну експертизу із застосуванням комп’ютерного поліграфа через процесуальні питання.

Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. 

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

Українські Національні Новини

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