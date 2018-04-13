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СБУ начала проверку Савченко на полиграфе

СБУ начала проверку Савченко на полиграфе

Киев  •  УНН

 • 11317 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Следователи Службы безопасности Украины начали проверку арестованного народного депутата Надежды Савченко на так называемом "детекторе лжи" - полиграфе. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве сообщил адвокат Савченко Олег Соловей, передает корреспондент УНН.

"Экспертизу будут проводить три специалиста, она началась в 10:15. Эксперт сказала, что примерно 5-6 часов экспертиза будет проводиться. Мы заявили ходатайство о предоставлении всех материалов с видеозаписью экспертизы. Нас заверили, что все это нам предоставят", - сказал Соловей.

По его словам, сторона защиты попросила включить в вопросы, которые будут задавать Савченко, вопрос от адвокатов.

"Да, мы ознакомлены с вопросами. Мы настаивали на том, чтобы определенное количество вопросов было от нас, и следствие пошло нам на встречу", - отметил адвокат.

Как сообщал УНН, 5 апреля Надежда Савченко не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа из-за процессуальных вопросов.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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