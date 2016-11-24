СБУ розпочала обшуки на морському терміналі, який належить російському бізнесмену

Слідчі дії відбуваються за підозрою у заволодінні шістьма мільйонами доларів корабельних зборів.

Так, у 2015 році компанія російського бізнесмена, якій належить термінал, незаконно оформила права на отримання частини коштів від портових зборів, які до того часу надходили до ДП “Адміністрація морських портів України”.

“Це стало можливим через незаконне оформлення прав власності на частину акваторії Аджалицького лиману, який, відповідно до Конституції, є власністю українського народу”, — повідомили у прес-службі.

Під час обшуків оперативники вилучили чимало необлікованої валюти, а також печатки офшорних компаній. Правомірність їх отримання та використання встановить досудове слідство.

Слідчі дії тривають.