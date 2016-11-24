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СБУ начала обыски на морском терминале, который принадлежит российскому бизнесмену

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисах частного морского терминала, а также в квартирах и домах его руководителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

СБУ начала обыски на морском терминале, который принадлежит российскому бизнесмену

Следственные действия происходят по подозрению в завладении шестью миллионами долларов корабельных сборов.

Так, в 2015 году компания российского бизнесмена, которому принадлежит терминал, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в ГП "Администрация морских портов Украины".

"Это стало возможным в связи с незаконным оформлением прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который, согласно Конституции, является собственностью украинского народа", - сообщили в пресс-службе.

Во время обысков оперативники изъяли много неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний. Правомерность их получения и использования установит досудебное следствие.

Следственные действия продолжаются.

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