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СБУ: російські спецслужби планують залучити до дестабілізації ситуації в Україні приходи УПЦ МП

Київ • УНН

 • 9265 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Для дестабілізації ситуації в Україні російські спецслужби вбачають як перспективний варіант залучення приходів Української православної церкви московського патріархату. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає УНН.

“Найбільш перспективним, на думку російських спецслужб, варіантом для дестабілізації є протистояння в церковній сфері”, — сказав В.Кононенко.

За його словами, для цього планується залучати представників конфесійних і навколоконфесійних організацій. Зокрема це пов’язано зі штучним захопленням храмів московського патріархату для розколу на конфесійному рівні між прихожанами УПЦ МП і УПЦ КП. Для цього, як зазначив В.Кононенко, вже виділені кошти.

Як повідомляв УНН, комісія Київради підтримала петицію про знесення каплиці УПЦ МЦ.

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