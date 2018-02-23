СБУ: российские спецслужбы планируют привлечь для дестабилизации ситуации в Украине приходы УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Для дестабилизации ситуации в Украине российские спецслужбы видят как перспективный вариант привлечения приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает УНН.
"Наиболее перспективным, по мнению российских спецслужб, вариантом для дестабилизации является противостояние в церковной сфере", - сказал В.Кононенко.
По его словам, для этого планируется привлекать представителей конфессиональных и околоконфесийных организаций. В частности это связано с искусственным захватом храмов Московского патриархата для раскола на конфессиональном уровне между прихожанами УПЦ МП и УПЦ КП. Для этого, как отметил В.Кононенко, уже выделены средства.
Как сообщал УНН, комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МЦ.