СБУ: российские спецслужбы планируют привлечь для дестабилизации ситуации в Украине приходы УПЦ МП

"Наиболее перспективным, по мнению российских спецслужб, вариантом для дестабилизации является противостояние в церковной сфере", - сказал В.Кононенко.

По его словам, для этого планируется привлекать представителей конфессиональных и околоконфесийных организаций. В частности это связано с искусственным захватом храмов Московского патриархата для раскола на конфессиональном уровне между прихожанами УПЦ МП и УПЦ КП. Для этого, как отметил В.Кононенко, уже выделены средства.

Как сообщал УНН, комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МЦ.