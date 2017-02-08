СБУ проводить обшуки в офісах “Укргазвидобування”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України проводять обшук в офісах ПАТ “Укргазвидобування”. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела.
За інформацією УНН обшук наразі триває в центральному офісі компанії, а також щонайменше в одному з регіональних представництв.
Деталі проведення слідчих дій наразі не відомі. УНН намагається підтвердити інформацію в правоохоронних органах та у представників “Укргазвидобування”. За попередньої інформацією обшуки пов’язанні з придбанням послуг охоронної фірми.
УНН оперативно інформуватиме про деталі.