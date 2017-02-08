СБУ проводит обыски в офисах "Укргаздобычи"

По информации УНН, обыск сейчас продолжается в центральном офисе компании, а также по меньшей мере в одном из региональных представительств.

Детали проведения следственных действий пока не известны. УНН пытается подтвердить информацию в правоохранительных органах и у представителей "Укргаздобычи". По предварительной информации обыски связаны с приобретением услуг охранной фирмы.

УНН будет оперативно информировать о деталях.