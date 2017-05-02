СБУ проводить обшуки у проросійських активістів в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Працівники Служби безпеки України проводять обшуки в активістів руху “Куликове поле”. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на заяви самих активістів у мережі Facebook.
Наразі відомо про обшуки у помешканнях щонайменше шістьох осіб.
“Нас доставили в управління — судячи з усього, на цілий день, щоб ми не змогли віддати данину пам’яті жертвам 2 травня.
Наразі у Сергія Червякова СБУ проводить обшук”, — йдеться у дописі активіста Віталія Саутьонкова.
Також він додав, що активістові Віктору Баранському вручили повістку із викликом на допит.
За повідомленнями активістів, відомо й про обшуки у Вікторії Мачулко і Наталії Дементьєвої. Обшук також проводиться у Моріса Ібрагіма. Відомо, що силовики стоять біля дверей квартир Ірині Гвоздик і Анатолія Петрова.
Нагадаємо, більше 3 тисяч правоохоронців Національної поліції та Національної гвардії забезпечують безпеку в Одесі 2 травня.