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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СБУ проводить обшуки у проросійських активістів в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Працівники Служби безпеки України проводять обшуки в активістів руху “Куликове поле”. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на заяви самих активістів у мережі Facebook.

СБУ проводить обшуки у проросійських активістів в Одесі

Наразі відомо про обшуки у помешканнях щонайменше шістьох осіб.

“Нас доставили в управління — судячи з усього, на цілий день, щоб ми не змогли віддати данину пам’яті жертвам 2 травня.
Наразі у Сергія Червякова СБУ проводить обшук”, — йдеться у дописі активіста Віталія Саутьонкова.

Також він додав, що активістові Віктору Баранському вручили повістку із викликом на допит.

За повідомленнями активістів, відомо й про обшуки у Вікторії Мачулко і Наталії Дементьєвої. Обшук також проводиться у Моріса Ібрагіма. Відомо, що силовики стоять біля дверей квартир Ірині Гвоздик і Анатолія Петрова.

Нагадаємо, більше 3 тисяч правоохоронців Національної поліції та Національної гвардії забезпечують безпеку в Одесі 2 травня.

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