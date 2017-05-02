СБУ проводит обыски у пророссийских активистов в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у активистов движения “Куликово поле”. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на заявления самих активистов в сети Facebook.
Известно об обысках в квартирах по меньшей мере шести человек.
“Нас доставили в управление — судя по всему, на целый день, чтобы мы не смогли отдать дань памяти жертвам 2 мая.
Сейчас у Сергея Червякова СБУ проводит обыск”, — говорится в сообщении активиста Виталия Саутёнкова.
Также он добавил, что активисту Виктору Баранскому вручили повестку с вызовом на допрос.
По сообщениям других активистов, известно и об обысках у Виктории Мачулко и Натальи Дементьевой. Обыск также проводится в Мориса Ибрагима. Известно, что силовики стоят у дверей квартир Ирины Гвоздик и Анатолия Петрова.
Напомним, более 3 тысяч правоохранителей Национальной полиции и Национальной гвардии обеспечивают безопасность в Одессе 2 мая.