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СБУ припинила діяльність двох підпільних зброярень у Києві

СБУ припинила діяльність двох підпільних зброярень у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність двох підпільних майстерень з перероблення стрілецької зброї, передає УНН з посиланням на прес-служуб СБУ.

Правоохоронці встановили, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Дарницького району столиці. Під час обшуків у приватних будинках зловмисників оперативники спецслужби вилучили вісім пістолетів різних марок, шість револьверів, одинадцять гвинтівок та карабінів, пістолет-кулемет, чотири вибухових пристрої та майже дві тисячі набоїв різного калібру. Співробітники СБ України також виявили обладнання та складові для переробки зброї. За інформацією спецслужби, “продукцію” ділки реалізовували представникам кримінальних кіл Київщини.

У столиці правоохоронці також вилучили зброю та боєприпаси у громадянина однієї з країн Закавказзя, який має відношення до одного із злочинних угруповань. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника оперативники спецслужби вилучили два пістолети, гладкоствольну рушницю, гранату Ф-1 та майже п’ятсот набоїв різного калібру.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, величезний арсенал зброї виявили на Запоріжжі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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