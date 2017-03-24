СБУ пресекла деятельность двух подпольных оружейных в Киеве

Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Дарницкого района столицы. Во время обысков в частных домах злоумышленников оперативники спецслужбы изъяли восемь пистолетов различных марок, шесть револьверов, одиннадцать винтовок и карабинов, пистолет-пулемет, четыре взрывных устройства и почти две тысячи патронов различного калибра. Сотрудники СБ Украины также обнаружили оборудование и составляющие для переработки оружия. По информации спецслужбы, "продукцию" дельцы реализовывали представителям криминальных кругов Киевской области.

В столице правоохранители также изъяли оружие и боеприпасы у гражданина одной из стран Закавказья, который имеет отношение к одной из преступных группировок. Во время обысков по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли два пистолета, гладкоствольное ружье, гранату Ф-1 и почти пятьсот патронов различного калибра.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, огромный арсенал оружия обнаружили в Запорожской области.