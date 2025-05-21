СБУ повідомила російському пропагандисту дмитру кисельову про нову підозру у злочинній діяльності проти України

Служба безпеки України повідомила кремлівському пропагандисту дмитру кисельову про нову підозру у злочинній діяльності проти нашої держави. Зокрема йдеться про популяризацію збройної агресії рф, заклики до захоплення України та виправдовування воєнних злочинів росіян, пише УНН з посиланням на СБУ.

Служба безпеки задокументувала нові злочини підсанкційного російського пропагандиста дмитра кисельова. За матеріалами справи, він популяризує збройну агресію рф, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини рашистів

Зазначається, що фігурант справи входить до медійного пулу путіна, через що залишається ведучим одного з головних рупорів московської пропаганди.

Йдеться про передачі "вісті тижня" на центральному каналі кремля "росія 1".

Так, наприклад, Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини. Також фігурант намагається виправдовувати війну рф проти України, закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі та захоплення її території