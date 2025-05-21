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The Guardian

СБУ повідомила російському пропагандисту дмитру кисельову про нову підозру у злочинній діяльності проти України

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

Дмитро Кисельов підозрюється у популяризації агресії рф, закликах до захоплення України та виправдовуванні злочинів. Йому загрожує відповідальність за чотирма статтями ККУ.

СБУ повідомила російському пропагандисту дмитру кисельову про нову підозру у злочинній діяльності проти України

Служба безпеки України повідомила кремлівському пропагандисту дмитру кисельову про нову підозру у злочинній діяльності проти нашої держави. Зокрема йдеться про популяризацію збройної агресії рф, заклики до захоплення України та виправдовування воєнних злочинів росіян, пише УНН з посиланням на СБУ. 

Деталі

Служба безпеки задокументувала нові злочини підсанкційного російського пропагандиста дмитра кисельова. За матеріалами справи, він популяризує збройну агресію рф, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини рашистів

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що фігурант справи входить до медійного пулу путіна, через що залишається ведучим одного з головних рупорів московської пропаганди.

Йдеться про передачі "вісті тижня" на центральному каналі кремля "росія 1".

Так, наприклад, Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини. Також фігурант намагається виправдовувати війну рф проти України, закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі та захоплення її території

- повідомили в СБУ. 

В СБУ також нагадали, що це не перші злочини кисельова. Його підривну діяльність, за даними СБУ, бере свій початок ще від самого початку повномасштабного вторгнення росії до України.

Як результат, у березні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

- зазначили в СБУ. 

Наразі за додатковою доказовою базою та висновками експертиз, СБУ заочно повідомила дмитру кисельову про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);
    • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків); • ст. 436 (пропаганда війни);
      • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

        В СБУ додали, що оскільки зловмисник продовжує перебувати на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

        Доповнення

        Російському пропагандисту Соловйову повідомлено про нову підозру. Він систематично закликав до зміни конституційного ладу, агресії проти України та геноциду. 

        Павло Зінченко

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