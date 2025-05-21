СБУ сообщила российскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против Украины

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 11386 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 28283 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 38975 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 48864 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 127295 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 81008 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 120406 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 236618 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87176 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 201965 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
29%
747мм
Популярные новости

россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов

21 мая, 02:49 • 58191 просмотра

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 52228 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

07:01 • 79593 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 76517 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 36915 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 127295 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 146687 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 236618 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 201965 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 265601 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Урсула фон дер Ляйен

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Харьковская область

Польша

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 37730 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 77293 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 146599 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 109876 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 103473 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

9К720 Искандер

Х-47М2 "Кинжал"

YouTube

СБУ сообщила российскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против Украины

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Дмитрий Киселев подозревается в популяризации агрессии рф, призывах к захвату Украины и оправдании преступлений. Ему грозит ответственность по четырем статьям УКУ.

СБУ сообщила российскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против Украины

Служба безопасности Украины сообщила кремлевскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против нашего государства. В частности, речь идет о популяризации вооруженной агрессии рф, призывах к захвату Украины и оправдании военных преступлений россиян, пишет УНН со ссылкой на СБУ. 

Детали

Служба безопасности задокументировала новые преступления подсанкционного российского пропагандиста дмитрия киселева. По материалам дела, он популяризирует вооруженную агрессию рф, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления рашистов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант дела входит в медийный пул путина, из-за чего остается ведущим одного из главных рупоров московской пропаганды.

Речь идет о передаче "вести недели" на центральном канале кремля "россия 1".

Так, например, Киселев регулярно распространяет фейки о внутренней обстановке в Украине и ее международных отношениях. Также фигурант пытается оправдывать войну рф против Украины, призывает к свержению конституционного строя в нашем государстве и захвату ее территории

- сообщили в СБУ. 

В СБУ также напомнили, что это не первые преступления киселева. Его подрывная деятельность, по данным СБУ, берет свое начало еще с самого начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как результат, в марте 2022 года следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

- отметили в СБУ. 

Сейчас по дополнительной доказательной базе и заключениям экспертиз, СБУ заочно сообщила дмитрию киселеву о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);
    • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям); • ст. 436 (пропаганда войны);
      • ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

        В СБУ добавили, что поскольку злоумышленник продолжает находиться на территории рф, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

        Дополнение

        Российскому пропагандисту Соловьеву сообщено о новом подозрении. Он систематически призывал к изменению конституционного строя, агрессии против Украины и геноциду. 

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        ВойнаКриминал и ЧП
        Brent
        $65.89
        Bitcoin
        $106,555.40
        S&P 500
        $5,921.91
        Tesla
        $345.63
        Газ TTF
        $37.63
        Золото
        $3,313.71
        Ethereum
        $2,535.10