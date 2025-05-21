СБУ сообщила российскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против Украины
Киев • УНН
Дмитрий Киселев подозревается в популяризации агрессии рф, призывах к захвату Украины и оправдании преступлений. Ему грозит ответственность по четырем статьям УКУ.
Служба безопасности Украины сообщила кремлевскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против нашего государства. В частности, речь идет о популяризации вооруженной агрессии рф, призывах к захвату Украины и оправдании военных преступлений россиян, пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности задокументировала новые преступления подсанкционного российского пропагандиста дмитрия киселева. По материалам дела, он популяризирует вооруженную агрессию рф, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления рашистов
Отмечается, что фигурант дела входит в медийный пул путина, из-за чего остается ведущим одного из главных рупоров московской пропаганды.
Речь идет о передаче "вести недели" на центральном канале кремля "россия 1".
Так, например, Киселев регулярно распространяет фейки о внутренней обстановке в Украине и ее международных отношениях. Также фигурант пытается оправдывать войну рф против Украины, призывает к свержению конституционного строя в нашем государстве и захвату ее территории
В СБУ также напомнили, что это не первые преступления киселева. Его подрывная деятельность, по данным СБУ, берет свое начало еще с самого начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Как результат, в марте 2022 года следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Сейчас по дополнительной доказательной базе и заключениям экспертиз, СБУ заочно сообщила дмитрию киселеву о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям); • ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ добавили, что поскольку злоумышленник продолжает находиться на территории рф, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.
Дополнение
Российскому пропагандисту Соловьеву сообщено о новом подозрении. Он систематически призывал к изменению конституционного строя, агрессии против Украины и геноциду.