СБУ сообщила российскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против Украины

Служба безопасности Украины сообщила кремлевскому пропагандисту дмитрию киселеву о новом подозрении в преступной деятельности против нашего государства. В частности, речь идет о популяризации вооруженной агрессии рф, призывах к захвату Украины и оправдании военных преступлений россиян, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности задокументировала новые преступления подсанкционного российского пропагандиста дмитрия киселева. По материалам дела, он популяризирует вооруженную агрессию рф, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления рашистов

Отмечается, что фигурант дела входит в медийный пул путина, из-за чего остается ведущим одного из главных рупоров московской пропаганды.

Речь идет о передаче "вести недели" на центральном канале кремля "россия 1".

Так, например, Киселев регулярно распространяет фейки о внутренней обстановке в Украине и ее международных отношениях. Также фигурант пытается оправдывать войну рф против Украины, призывает к свержению конституционного строя в нашем государстве и захвату ее территории