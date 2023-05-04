СБУ повідомила про підозру очільниці "кадирівської" організації на тимчасово окупованій Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. СБУ повідомила про підозру очільниці "кадирівської" організації на тимчасово окупованій частині Луганщини. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну прихильницю рашизму, яка переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території Луганської області.
Фігуранткою є Дар’я Божко – очільниця регіонального "осередку" російської організації "волонтери ахмата".
Це об’єднання створено за вказівкою кадирова для популяризації підпорядкованих йому збройних формувань та поширення кремлівського режиму в тимчасово окупованих регіонах України", - повідомили в СБУ.
Деталі
За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному.
Після захоплення міста вона підтримала загарбників, серед яких було угруповання "кадирівців", і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.
Таким чином у травні минулого року вона очолила місцеву псевдоволонтерську організацію країни-агресора.
Як зазначається, під прикриттям роздачі "гумдопомоги" від імені окупаційного "фонду" кадирова фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію та воєнні злочини рф.
До пропагандистських заходів вона залучала місцевих підлітків, яких змушувала зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку кремлівського режиму.
Крім того, підозрювана регулярно виступала в ефірах російських медіа, де вихваляла військово-політичне керівництво рф і ватажків окупаційних підрозділів "ахмат".
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (глорифікація учасників збройної агресії рф проти України, поширення матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною військову агресію РФ проти України).
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