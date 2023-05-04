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СБУ сообщила о подозрении главе "кадыровской" организации на временно оккупированной Луганщине

СБУ сообщила о подозрении главе "кадыровской" организации на временно оккупированной Луганщине

Киев • УНН

 • 1078982 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. СБУ сообщила о подозрении главе "кадыровской" организации на временно оккупированной части Луганщины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Цитата

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну сторонницу рашизма, которая скрывается от правосудия на временно захваченной территории Луганской области".

Фигуранткой является Дарья Божко – глава региональной "ячейки" российской организации "волонтеры ахмата".
Это объединение создано по указанию кадырова для продвижения подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным следствия, до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном. После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых группировка "кадыровцев", и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Таким образом, в мае прошлого года она возглавила местную псевдоволонтерскую организацию страны-агрессора.

Как отмечается, под прикрытием раздачи "гумпомощи" от имени оккупационного "фонда" кадыровая фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию и военные преступления россии.

В пропагандистские мероприятия она привлекала местных подростков, которых заставляла сниматься в агитационных видеороликах в поддержку кремлевского режима.

Кроме того, подозреваемая регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство россии и предводителей оккупационных подразделений "ахмат".

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (глорификация участников вооруженной агрессии рф против Украины, распространение материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной военной агрессии рф против Украины).

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