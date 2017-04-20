СБУ повідомила подробиці затримання дипломатичної контрабанди на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У прес-центрі Служби безпеки України повідомили про обсяги дипломатичної контрабанди, яку сьогодні, 20 квітня, зупинили у пункті пропуску “Лужанка”, що на українсько-угорському кордоні, передає УНН.
"Так, під час спільного митного огляду мікроавтобуса з дипломатичними номерами консульства однієї із країн Азії правоохоронці виявили близько 10 тисяч пачок цигарок з акцизними марками. Попередня вартість контрабанди склала біля 200 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають спільні перевірочні заходи.
Нагадаємо, що водій автотранспорту намагався перемістити тютюнові вироби під виглядом дипломатичної пошти та пред’явив дипломатичний паспорт.