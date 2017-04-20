СБУ повідомила подробиці затримання дипломатичної контрабанди на Закарпатті

"Так, під час спільного митного огляду мікроавтобуса з дипломатичними номерами консульства однієї із країн Азії правоохоронці виявили близько 10 тисяч пачок цигарок з акцизними марками. Попередня вартість контрабанди склала біля 200 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають спільні перевірочні заходи.

Нагадаємо, що водій автотранспорту намагався перемістити тютюнові вироби під виглядом дипломатичної пошти та пред’явив дипломатичний паспорт.