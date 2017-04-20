СБУ сообщила подробности задержания дипломатической контрабанды на Закарпатье

"Так, во время совместного таможенного досмотра микроавтобуса с дипломатическими номерами консульства одной из стран Азии правоохранители обнаружили около 10 000 пачек сигарет с акцизными марками. Предварительная стоимость контрабанды составила около 200 000 гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются совместные проверочные мероприятия.

Напомним, что водитель автотранспорта пытался переместить табачные изделия под видом дипломатической почты и предъявил дипломатический паспорт.