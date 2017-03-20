СБУ повідомила подробиці виявлення боєприпасів на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 березня. УНН. В СБУ розповіли подробиці виявлення величезного арсеналу зброї на Запоріжжі. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
“Під час перевірки організації та порядку зберігання боєприпасів у військовій частині (с.Широке) представники військової служби правопорядку, військової прокуратури, поліції та СБУ виявили засоби ураження, що зберігалися на складі без документів, які б підтверджували законність їхнього знаходження. Також через незадовільний облік боєприпасів не вдалося встановити їх належність. Склад був залишений військовими без охорони, договір на його використання не укладався”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, керівництво батальйону, яке відповідальне за зберігання цих боєприпасів, й досі не надало правоохоронцям нібито існуючий акт на їх утилізацію.
Також, згідно з повідомленням, під сумнівом твердження про те, що засоби ураження нібито непридатні до використання.
Міни та гранати зберігалися у спеціальних ящиках, набої знаходилися у невідкритих цинках, майже половина гранатометів та пострілів до них також зберігалася у заводській упаковці, зброя ‒ без наявних ознак пошкодження.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий Запорізького відділення поліції Дніпровського ВП НП в Запорізькій області відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, величезний арсенал зрброї було виявлено на Запоріжжі 18 березня.