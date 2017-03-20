СБУ сообщила подробности обнаружения боеприпасов в Запорожской области

"Во время проверки организации и порядка хранения боеприпасов в воинской части (с. Широкое) представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры, полиции и СБУ обнаружили средства поражения, которые хранились на складе без документов, подтверждающих законность их нахождения. Также из-за неудовлетворительного учета боеприпасов не удалось установить их принадлежность. Склад был оставлен военными без охраны, договор на его использование не заключался", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководство батальона, которое ответственно за хранение этих боеприпасов, до сих пор не предоставило правоохранителям якобы существующий акт на их утилизацию.

Также, согласно сообщению, под вопросом утверждение о том, что средства поражения якобы непригодны к использованию.

Мины и гранаты хранились в специальных ящиках, патроны находились в неоткрытых цинках, почти половина гранатометов и выстрелов к ним также хранились в заводской упаковке, оружие - без видимых признаков повреждения.

Учитывая вышеизложенное, следователь Запорожского отделения полиции Днепровского ОП НП в Запорожской области открыл уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, огромный арсенал оружия был обнаружено в Запорожской области 18 марта.