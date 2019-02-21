СБУ порушила справу за фактом розміщення нацистської символіки в одному із ТРЦ столиці

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Служба безпеки України порушила справу по факту розміщення в одному з торговельно-розважальних центрів м.Києва нацистської символіки. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"За ініціативи Служби безпеки України спільно з Київською місцевою прокуратурою №5 19.02.2019 зареєстровано та розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст . 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) по факту розміщення в одному з торговельно-розважальних центрів м.Києва нацистської символіки", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що і надалі буде жорстко реагувати на подібні прояви та здійснить усе необхідне, щоб організатори і виконавці цієї провокації понесли встановлене законом покарання.

Нагадаємо, У Запоріжжі затримано троє осіб, які намагалися підпалити храм Іонна Богослова, що належать УПЦ МП.

Українські Національні Новини

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