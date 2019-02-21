СБУ возбудила дело по факту размещения нацистской символики в одном из ТРЦ столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Служба безопасности Украины возбудила дело по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"По инициативе Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой №5 19.02.2019 зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что и впредь будет жестко реагировать на подобные проявления и осуществит все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установленное законом наказание.
Напомним, в Запорожье задержаны три человека, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова, который принадлежит УПЦ МП.