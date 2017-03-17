СБУ попередила контрабанду партї бурштину до РФ

Правоохоронці встановили, що зловмисник планує вивезти “сонячне каміння” через міжнародний автомобільний пункт пропуска “Гоптівка”. Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили понад сім кілограмів бурштину, прихованого під обшивкою багажного відділення автомобіля.

Вирішується питання про притягнення чоловіка до передбаченої законом відповідальності.

Тривають відповідні процесуальні дії.

Як повідомляв УНН, неподалік Клесова Рівненської області старателі спробували “відбити” товариша, якого затримали за незаконний видобуток.