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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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11 марта, 14:39 • 141083 просмотра

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11 марта, 14:12 • 131071 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121750 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106982 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107837 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Актуальное
СБУ предупредила контрабанду партии янтаря в РФ

СБУ предупредила контрабанду партии янтаря в РФ

Киев • УНН

 • 9887 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Харьковской области правоохранители пресекли контрабанду в Россию партии янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник планирует вывезти "солнечный камень" через международный автомобильный пункт пропуска "Гоптовка". При осмотре машины сотрудники спецслужбы обнаружили более семи килограммов янтаря, скрытого под обшивкой багажного отделения автомобиля.

Решается вопрос о привлечении мужчины к предусмотренной законом ответственности.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал УНН, неподалеку Клесова Ровенской области старатели попытались "отбить" товарища, которого задержали за незаконную добычу.

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