СБУ предупредила контрабанду партии янтаря в РФ

Правоохранители установили, что злоумышленник планирует вывезти "солнечный камень" через международный автомобильный пункт пропуска "Гоптовка". При осмотре машины сотрудники спецслужбы обнаружили более семи килограммов янтаря, скрытого под обшивкой багажного отделения автомобиля.

Решается вопрос о привлечении мужчины к предусмотренной законом ответственности.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал УНН, неподалеку Клесова Ровенской области старатели попытались "отбить" товарища, которого задержали за незаконную добычу.