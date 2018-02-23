СБУ запобігла фейковим слуханням щодо угорської автономії на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли проведення в Ужгороді 4 лютого фейкових слухань щодо надання угорської автономії у Закарпатській області. Про це під час брифінгу сказав заступник голови Служб безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
"Нами встановлено двох виконавців - це два іноземних громадянина, які є членами радикальної партії однієї з країн ЄС, їх особи встановлені і через відповідні структури ми домагатимемося їх видачі", - сказав В.Кононенко.
За його словами, оргіназатором вказаної акції є громадянин РФ Пономарьов, який за завданням російських спецслужб підшукував виконавців.
Як зазначив В.Кононенко, ця особа СБУ відома з 2015 року, коли нею підшукувалися виконавці для підриву у День Конституції у Миколаєві ракетного крейсеру "Україна". З його слів, завдяки вдало проведеній спецоперації тоді було затримано трьох громадян України, які зараз вже відбувають покарання за вироком суду.
Нагадаємо, у СБУ зазначили, що російські спецслужби планували підриви у двох румунських школах на Буковині.