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СБУ запобігла фейковим слуханням щодо угорської автономії на Закарпатті

СБУ запобігла фейковим слуханням щодо угорської автономії на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли проведення в Ужгороді 4 лютого фейкових слухань щодо надання угорської автономії у Закарпатській області. Про це під час брифінгу сказав заступник голови Служб безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

"Нами встановлено двох виконавців - це два іноземних громадянина, які є членами радикальної партії однієї з країн ЄС, їх особи встановлені і через відповідні структури ми домагатимемося їх видачі", - сказав В.Кононенко.

За його словами, оргіназатором вказаної акції є громадянин РФ Пономарьов, який за завданням російських спецслужб підшукував виконавців.

Як зазначив В.Кононенко, ця особа СБУ відома з 2015 року, коли нею підшукувалися виконавці для підриву у День Конституції у Миколаєві ракетного крейсеру "Україна". З його слів, завдяки вдало проведеній спецоперації тоді було затримано трьох громадян України, які зараз вже відбувають покарання за вироком суду.

Нагадаємо, у СБУ зазначили, що російські спецслужби планували підриви у двох румунських школах на Буковині.

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