СБУ предотвратила фейковые слушания относительно венгерской автономии на Закарпатье

"Нами установлено двух исполнителей - это два иностранных гражданина, которые являются членами радикальной партии одной из стран ЕС, их личности установлены и через соответствующие структуры мы будем добиваться их выдачи", - сказал В.Кононенко.

По его словам, оргиназатором указанной акции является гражданин РФ Пономарев, который по заданию российских спецслужб подыскивал исполнителей.

Как отметил В.Кононенко, это лицо СБУ известно с 2015 года, когда им подыскивались исполнители для подрыва в День Конституции в Николаеве ракетного крейсера "Украина". По его словам, благодаря удачно проведенной спецоперации тогда были задержаны трое граждан Украины, которые сейчас отбывают наказание по приговору суда.

Напомним, в СБУ отметили, что российские спецслужбы планировали подрывы в двух румынских школах на Буковине.