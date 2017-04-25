СБУ: полковника, який 15 березня виступав із трибуни ВР, перевіряють на причетність до НЗФ

"Стосовно Голубана, то на сьогоднішній момент, якщо я не помиляюся, є два кримінальні провадження, в рамках якого правоохоронцями перевіряється його можлива причетність до незаконних збройних формувань", - сказав О.Ткачук.

Він уточнив, що одне кримінальне провадження було зареєстроване ГПУ, а інше - ГСУ СБУ.

"Перевірочні заходи тривають", - сказав О.Ткачук, додавши, що ГСУ СБУ відкрила відповідне кримінальне провадження на виконання рішення суду.

Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.