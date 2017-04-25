СБУ: полковника, который 15 марта выступал с трибуны ВР, проверяют на причастность к НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правоохранители проводят проверку информации о причастности полковника полиции Юрия Голубана, который выступал в ВР перед депутатами с трибуны, к незаконным вооруженным формированиям. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"Относительно Голубана, то на сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, есть два уголовных производства, в рамках которого правоохранителями проверяется его возможная причастность к незаконным вооруженным формированиям", - сказал А.Ткачук.
Он уточнил, что одно уголовное производство было зарегистрировано ГПУ, а другое - ГСУ СБУ.
"Проверочные мероприятия продолжаются", - сказал А.Ткачук, добавив, что ГСУ СБУ открыла соответствующее уголовное производство во исполнение решения суда.
Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сироид досрочно закрыла заседание парламента.