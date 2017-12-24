СБУ перевірить повідомлення про роботу Adidas та Puma у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Служба Безпеки України перевірить інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо можливої роботи німецьких компанії DHL Express, Adidas та Puma на території анексованого Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
До прокуратури АР Крим надійшов лист від міністерства, де вказується на “діяльність німецьких компаній у Криму”. В свою чергу прокуратура надіслала інформацію СБУ для перевірки.
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У відомстві виданню також додали, що на даний момент ніяких кримінальних проваджень проти німецьких компаній не розпочинали.
6 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в Криму. Також відомство додало адреси торгових точок.
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Нагадуємо, з 1 січня 2018 року мешканців анексованого Криму, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафуватимуть.