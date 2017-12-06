В окупованому Криму зафіксована незаконна діяльність низки міжнародних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) зафіксувало на території анексованого Криму діяльність низки німецьких компаній - DHL Express, Adidas AG та Puma SE. Таку інформацію міністерство оприлюднило в заяві на своєму офіційному сайті, передє УНН.
“В ході моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованої території, МТОТ виявлено факти здійснення діяльності німецьких компаній DHL Express, Adidas AG, Puma SE на території Кримського півострову”, — сказано в заяві.
В МТОТ зазначили, що робота цих іноземних компаній в Криму суперечить політиці невизнання, передбаченій Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України від 27 березня 2014 року, та порушує встановлені Європейським союзом санкції проти РФ.
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Окрім цього, в МТОТ вказали офіційні адреси DHL Express, Adidas AG, Puma SE в Криму, зазначені на сайтах компаній.
В зв’язку з цим міністерство звернулося до відповідних органів влади щодо необхідність вжиття передбачених законодавством заходів спрямованих на захист незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів України, сказано в заяві.
Як повідомляв УНН, за повідомленнями очевидців, кілька українських АЗС продовжують продавати пальне в окупованому Криму.