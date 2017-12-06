В оккупированном Крыму зафиксирована незаконная деятельность ряда международных компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ) зафиксировало на территории аннексированного Крыму деятельность ряда немецких компаний - DHL Express, Adidas AG и Puma SE. Такую информацию министерство обнародовало в заявлении на своем официальном сайте, перед УНН.
"В ходе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории, МВОТ выявлены факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории Крымского полуострова", - говорится в заявлении.
В МВОТ отметили, что работа этих иностранных компаний в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года, и нарушает установленные Европейским союзом санкции против РФ.
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Кроме этого, в МВОТ указали официальные адреса DHL Express, Adidas AG, Puma SE в Крыму, указанные на сайтах компаний.
В связи с этим министерство обратилось в соответствующие органы власти по необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины, говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, по сообщениям очевидцев, несколько украинских АЗС продолжают продавать топливо в оккупированном Крыму.