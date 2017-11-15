СБУ перевірить факти антиукраїнської діяльності російських культурних центрів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Група народних депутатів звернулись до голови Служби безпеки України Василя Грицака щодо фактів антиукраїнської діяльності Російських центрів науки і культури на території України. Відповідний депутатський запит на своїй сторінці в Facebook оприлюднила народний депутат від БПП Ірина Фріз, передає УНН.
"Ми з колегами звернулись до голови СБУ щодо надання фактів деструктивної антиукраїнської діяльності Російських центрів науки і культури на території України. Запит буде оголошено цієї п'ятниці", - повідомила Фріз.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ може продати Український культурний центр в Москві за 70 млн доларів
Фріз впевнена в необхідності їх закриття і денонсації відповідної міжурядової угоди.
"Ми не маємо права мовчки спостерігати за підривною діяльністю РФ через ці інформаційно-культурні центри в Україні із застосуванням арсеналу методів гібридної війни, але діяти ми будемо виважено і виходячи із захисту інтересів держави як всередині, так і назовні", - додала нардеп.
Нагадаємо, у ВР зареєстрований проект закону "Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів".