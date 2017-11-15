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СБУ проверит факты антиукраинской деятельности российских культурных центров в Украине

СБУ проверит факты антиукраинской деятельности российских культурных центров в Украине

Киев  •  УНН

 • 10623 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Группа народных депутатов обратились к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку по фактам антиукраинской деятельности Российских центров науки и культуры на территории Украины. Соответствующий депутатский запрос на своей странице в Facebook обнародовала народный депутат от БПП Ирина Фриз, передает УНН.

"Мы с коллегами обратились к председателю СБУ о предоставлении фактов деструктивной антиукраинской деятельности Российских центров науки и культуры на территории Украины. Запрос будет объявлено в эту пятницу", - сообщила Фриз.

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Фриз уверена в необходимости их закрытия и денонсации соответствующего межправительственного соглашения.

"Мы не имеем права молча наблюдать за подрывной деятельностью РФ через эти информационно-культурные центры в Украине с применением арсенала методов гибридной войны, но действовать мы будем взвешенно и исходя из защиты интересов государства как внутри, так и снаружи", - добавила нардеп.

Напомним, в ВР зарегистрирован проект закона "О денонсации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров".

Украинские Национальные Новости

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