СБУ проверит факты антиукраинской деятельности российских культурных центров в Украине

"Мы с коллегами обратились к председателю СБУ о предоставлении фактов деструктивной антиукраинской деятельности Российских центров науки и культуры на территории Украины. Запрос будет объявлено в эту пятницу", - сообщила Фриз.

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Фриз уверена в необходимости их закрытия и денонсации соответствующего межправительственного соглашения.

"Мы не имеем права молча наблюдать за подрывной деятельностью РФ через эти информационно-культурные центры в Украине с применением арсенала методов гибридной войны, но действовать мы будем взвешенно и исходя из защиты интересов государства как внутри, так и снаружи", - добавила нардеп.

Напомним, в ВР зарегистрирован проект закона "О денонсации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров".