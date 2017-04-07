СБУ перекрило канал постачання фальсифікованого алкоголю в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Близько 20 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю вилучили працівники Служби безпеки України районі проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на СБУ.
“Під час обшуку в одному з кафе Рубіжного на Луганщині, де продавався фальсифікат, оперативники спецслужби вилучили 20 тисяч пляшок алкоголю з фальсифікованими марками акцизного збору. Підроблену горілку зловмисники розливали у складських приміщеннях, розташованих поруч з кафе.
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Таким чином вдалося попередити державні економічні збитки у розмірі 2,1 млн грн. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.
При цьому, Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.