СБУ перекрило канал постачання фальсифікованого алкоголю в зоні АТО

“Під час обшуку в одному з кафе Рубіжного на Луганщині, де продавався фальсифікат, оперативники спецслужби вилучили 20 тисяч пляшок алкоголю з фальсифікованими марками акцизного збору. Підроблену горілку зловмисники розливали у складських приміщеннях, розташованих поруч з кафе.

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Таким чином вдалося попередити державні економічні збитки у розмірі 2,1 млн грн. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.

При цьому, Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.