СБУ перекрыло канал поставки фальсифицированного алкоголя в зоне АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67430 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108607 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166512 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122160 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107323 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103778 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157515 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
СБУ перекрыло канал поставки фальсифицированного алкоголя в зоне АТО

СБУ перекрыло канал поставки фальсифицированного алкоголя в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 11854 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Около 20 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на СБУ.

"Во время обыска в одном из кафе Рубежного в Луганской области, где продавался фальсификат, оперативники спецслужбы изъяли 20 000 бутылок алкоголя с фальсифицированными марками акцизного сбора. Поддельную водку злоумышленники разливали в складских помещениях, расположенных рядом с кафе.

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Таким образом удалось предотвратить государственные экономические убытки в размере 2,1 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% .

При этом, Минфин, Минэкономразвития и ДФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя .

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