СБУ перекрыло канал поставки фальсифицированного алкоголя в зоне АТО

"Во время обыска в одном из кафе Рубежного в Луганской области, где продавался фальсификат, оперативники спецслужбы изъяли 20 000 бутылок алкоголя с фальсифицированными марками акцизного сбора. Поддельную водку злоумышленники разливали в складских помещениях, расположенных рядом с кафе.

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Таким образом удалось предотвратить государственные экономические убытки в размере 2,1 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% .

При этом, Минфин, Минэкономразвития и ДФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя .