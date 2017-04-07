СБУ перекрыло канал поставки фальсифицированного алкоголя в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Около 20 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на СБУ.
"Во время обыска в одном из кафе Рубежного в Луганской области, где продавался фальсификат, оперативники спецслужбы изъяли 20 000 бутылок алкоголя с фальсифицированными марками акцизного сбора. Поддельную водку злоумышленники разливали в складских помещениях, расположенных рядом с кафе.
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Таким образом удалось предотвратить государственные экономические убытки в размере 2,1 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80% .
При этом, Минфин, Минэкономразвития и ДФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя .