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СБУ перекрила нелегальний канал поставок товарів терористам

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Правоохоронці перекрили у районі проведення антитерористичної операції потужний нелегальний канал поставок терористам продуктів харчування та товарів першої необхідності. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ перекрила нелегальний канал поставок товарів терористам

Правоохоронці встановили, що організували канал громадяни України та РФ. Ділки задіяли механізм фіктивного експорту, через який товари, що нібито призначені для третіх країн, з України через територію РФ потрапляли до так званої “ДНР”. Для реалізації оборудки зловмисники створили мережу підставних комерційних структур.

Під час одночасних обшуків в офісах комерційних структур у Харкові, Дніпрі, Краматорську та Костянтинівці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, задіяних у поставках продукції терористам, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами здійснення протиправної діяльності, велику кількість валюти.

Накладено арешт на сімдесят транспортних засобів, що здійснювали перевезення вантажів до тимчасово непідконтрольних Україні територій. Заблоковано двадцять один банківський рахунок комерційних структур, через які “проходили” гроші, отримані від незаконних поставок товарів.

Вирішується питання щодо перекваліфікації вже відкритого кримінального провадження на ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, бойовика терористичного угрупування “Кальміус” судитимуть на Сумщині.

Українські Національні Новини

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