СБУ перекрыла нелегальный канал поставок товаров террористам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Правоохранители перекрыли в районе проведения антитеррористической операции мощный нелегальный канал поставок террористам продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что организовали канал граждане Украины и РФ. Дельцы задействовали механизм фиктивного экспорта, через который товары, якобы предназначенные для третьих стран, из Украины через территорию РФ попадали в так называемой "ДНР". Для реализации сделки злоумышленники создали сеть подставных коммерческих структур.
Во время одновременных обысков в офисах коммерческих структур в Харькове, Днепре, Краматорске и Константиновке сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, задействованных в поставках продукции террористам, банковские карты, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности, большое количество валюты.
Наложен арест на семьдесят транспортных средств, осуществлявших перевозки грузов к временно неподконтрольных Украины территорий. Заблокировано двадцать один банковский счет коммерческих структур, через которые "проходили" деньги, полученные от незаконных поставок товаров.
Решается вопрос о переквалификации уже открытого уголовного производства на ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, боевика террористической группировки "Кальмиус" будут судить в Сумской области.