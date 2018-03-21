СБУ отримала доступ до телефонних розмов співробітника НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Служби безпеки України щодо доступу до телефонних розмов співробітника Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду.
“Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню”, — йдеться в повідомленні.
Також у документі йдеться про те, що СБУ перевіряє інформацію щодо зловживання службовим становищем співробітниками Національного агентства з питань запобігання корупції та іншими особами.
"Слідством встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час голова та члени НАЗК, перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента України, колишній Глава Адміністрації Президента та заступник начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України з метою отримання неправомірної вигоди вчинили ряд неправомірних дій, а саме організували прийняття членами НАЗК рішень про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або їх не проведення", - сказано в ухвалі.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до ДП “Украерорух” запит з проханням надати документи, необхідні для встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією в діях директора ДП та його заступника.