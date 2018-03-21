СБУ получила доступ к телефонным разговорам сотрудника НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины о доступе к телефонным разговорам сотрудника Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.
"Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы уголовного производства, следственный судья приходит к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению", - говорится в сообщении.
Также в документе говорится о том, что СБУ проверяет информацию относительно злоупотребления служебным положением сотрудниками Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и другими лицами.
"Следствием установлено, что в период с 2016 года по настоящее время председатель и члены НАПК, первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Президента Украины, бывший глава Администрации Президента и заместитель начальника 1 управления ГУ БКОП СБ Украины с целью получения неправомерной выгоды совершили ряд неправомерных действий, а именно организовали принятия членами НАПК решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или их не проведения", - говорится в постановлении.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в ГП "Украэрорух" запрос с просьбой предоставить документы, необходимые для установления наличия или отсутствия административного правонарушения, связанного с коррупцией в действиях директора ГП и его заместителя.