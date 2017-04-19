СБУ отримала додаткові докази у справі нардепа А.Артеменка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Слідчі Служби безпеки України в ході обшуків в Міжнародному центрі правових досліджень отримали додаткові докази у справі народного депутата Андрія Артеменка. Про це під час брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
“Що стосується обшуків про які ви говорите (в Міжнародному центрі правових досліджень — ред.), то дійсно вони здійснювалися в рамках провадження, яке стосується народного депутата Артеменка”, — сказав О.Ткачук.
Він додав, що відомство поки не розголошуватиме додаткові деталі справи.
“Але під час слідчих дій були отримані додаткові докази, зараз слідчі з ними працюють”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму відкрила провадження про держзраду через “план Артеменка”. Крім того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозував подання на зняття недоторканності із А.Артеменка.
Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен брав участь у передачі екс-раднику президента США з безпеки Майклу Флінну плану врегулювання ситуації в Україні і подальшого зняття санкцій з РФ. У цьому контексті називається ім'я народного депутата Андрія Артеменка.
М.Коен підтвердив зустріч у Нью-Йорку з народним депутатом України Андрієм Артеменком, проте категорично заперечив інформацію про передачу ним документів до Білого дому, що стосуються "мирного плану" щодо України.