СБУ получила дополнительные доказательства по делу нардепа А.Артеменка

“Что касается обысков о которых вы говорите (в Международном центре правовых исследований — ред.), то действительно они осуществлялись в рамках производства, которое касается народного депутата Артеменко”, — сказал А.Ткачук.

Он добавил, что ведомство пока не будет разглашать дополнительные детали дела.

“Но в ходе следственных действий были получены дополнительные доказательства, сейчас следователи с ними работают”, — сказал он.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма открыла производство о госизмене из-за “плана Артеменко”. Кроме того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозировал представление на снятие неприкосновенности с А.Артеменка.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации в Украине и последующего снятия санкций с РФ. В этом контексте называется имя народного депутата Андрея Артеменко.

М.Коен подтвердил встречу в Нью-Йорке с народным депутатом Украины Андреем Артеменко, однако категорически опроверг информацию о передаче им документов в Белый дом, касающиеся “мирного плана” по Украине.