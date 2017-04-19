СБУ получила дополнительные доказательства по делу нардепа А.Артеменка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32034 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99377 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150962 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114283 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115114 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111693 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103673 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103420 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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СБУ получила дополнительные доказательства по делу нардепа А.Артеменка

СБУ получила дополнительные доказательства по делу нардепа А.Артеменка

Киев  •  УНН

 • 9774 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Следователи Службы безопасности Украины в ходе обысков в Международном центре правовых исследований получили дополнительные доказательства по делу народного депутата Андрея Артеменко. Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

“Что касается обысков о которых вы говорите (в Международном центре правовых исследований — ред.), то действительно они осуществлялись в рамках производства, которое касается народного депутата Артеменко”, — сказал А.Ткачук.

Он добавил, что ведомство пока не будет разглашать дополнительные детали дела.

“Но в ходе следственных действий были получены дополнительные доказательства, сейчас следователи с ними работают”, — сказал он.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма открыла производство о госизмене из-за “плана Артеменко”. Кроме того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозировал представление на снятие неприкосновенности с А.Артеменка.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации в Украине и последующего снятия санкций с РФ. В этом контексте называется имя народного депутата Андрея Артеменко.

М.Коен подтвердил встречу в Нью-Йорке с народным депутатом Украины Андреем Артеменко, однако категорически опроверг информацию о передаче им документов в Белый дом, касающиеся “мирного плана” по Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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