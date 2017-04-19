СБУ получила дополнительные доказательства по делу нардепа А.Артеменка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Следователи Службы безопасности Украины в ходе обысков в Международном центре правовых исследований получили дополнительные доказательства по делу народного депутата Андрея Артеменко. Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
“Что касается обысков о которых вы говорите (в Международном центре правовых исследований — ред.), то действительно они осуществлялись в рамках производства, которое касается народного депутата Артеменко”, — сказал А.Ткачук.
Он добавил, что ведомство пока не будет разглашать дополнительные детали дела.
“Но в ходе следственных действий были получены дополнительные доказательства, сейчас следователи с ними работают”, — сказал он.
Как сообщал УНН, прокуратура Крыма открыла производство о госизмене из-за “плана Артеменко”. Кроме того, Генпрокурор Ю.Луценко спрогнозировал представление на снятие неприкосновенности с А.Артеменка.
Напомним, газета The New York Times сообщила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации в Украине и последующего снятия санкций с РФ. В этом контексте называется имя народного депутата Андрея Артеменко.
М.Коен подтвердил встречу в Нью-Йорке с народным депутатом Украины Андреем Артеменко, однако категорически опроверг информацию о передаче им документов в Белый дом, касающиеся “мирного плана” по Украине.