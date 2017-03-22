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СБУ оголосила підозру двом високопосадовцям "ДНР"

СБУ оголосила підозру двом високопосадовцям "ДНР"

Київ • УНН

 • 8420 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України заочно оголосила про підозру щодо участі у діяльності терористичної організації “першому заступнику міністра транспорту ДНР” та “генеральному директору ГП “Донецька залізниця”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

“Служба безпеки України заочно оголосила про підозру щодо участі у діяльності терористичної організації “ДНР” двом зловмисникам, які обіймають на тимчасово окупованих територіях фейкові посади “першого заступника міністра транспорту ДНР” та “генерального директора ДП „Донецька залізниця“”, — йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що саме ці посадовці, використовуючи інфраструктуру захоплену в “Укрзалізниці”, відповідальні за перевезення з Росії до східних регіонів України військової техніки та найманців для використання в бойових діях проти українських підрозділів.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, близько 130 засуджених вже передали Україні з “ДНР”.

Також нагадаємо, що СБУ оголосила підозру голові “центрального республіканського банку ДНР”.

 

Українські Національні Новини

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