СБУ оголосила підозру двом високопосадовцям "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України заочно оголосила про підозру щодо участі у діяльності терористичної організації “першому заступнику міністра транспорту ДНР” та “генеральному директору ГП “Донецька залізниця”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
“Служба безпеки України заочно оголосила про підозру щодо участі у діяльності терористичної організації “ДНР” двом зловмисникам, які обіймають на тимчасово окупованих територіях фейкові посади “першого заступника міністра транспорту ДНР” та “генерального директора ДП „Донецька залізниця“”, — йдеться в повідомленні.
В СБУ зазначили, що саме ці посадовці, використовуючи інфраструктуру захоплену в “Укрзалізниці”, відповідальні за перевезення з Росії до східних регіонів України військової техніки та найманців для використання в бойових діях проти українських підрозділів.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, близько 130 засуджених вже передали Україні з “ДНР”.
Також нагадаємо, що СБУ оголосила підозру голові “центрального республіканського банку ДНР”.