СБУ объявила подозрение двум высокопоставленным чиновникам "ДНР"

"Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении на участие в деятельности террористической организации "ДНР" двум злоумышленникам, которые занимают на временно оккупированных территориях фейковые должности " первого заместителя министра транспорта ДНР " и "генерального директора ГП "Донецкая железная дорога" ", - говорится в сообщении .

В СБУ отметили, что именно эти чиновники, используя инфраструктуру захваченную у "Укрзализныцы", ответственны за перевозку из России в восточные регионы Украины военной техники и наемников для использования в боевых действиях против украинских подразделений.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, около 130 осужденных уже передали Украине из "ДНР".

Также напомним, что СБУ объявила подозрение голове "центрального республиканского банка ДНР".