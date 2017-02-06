СБУ не забороняла в'їзд російському актору С.Садальському – О.Гітлянська
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Служба безпеки України не забороняла вїзд російському актору Станіславу Садальському. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла речник СБУ Олена Гітлянська.
“СБУ йому (Станіславу Садальському — ред.) не забороняла в’їзд”, — сказала О.Гітлянська.
Вона також додала, що у неї немає інформації про те, що СБУ нібито надсилала відповідне повідомлення про заборону в’їзду російському актору.
Зазначимо, раніше актор у соцмережах повідомив, що його не пустили в Україну. Також він опублікував копію звернення до СБУ, у якому просять заборонити його в’їзд у країну.